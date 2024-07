Álvarez é o jogador mais valioso dos Jogos Olímpicos; veja o top-10

roavante do Manchester City lidera a seleção argentina em Paris-2024 - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images)

Os Jogos de Paris serão uma boa oportunidade para os fãs do futebol acompanharem alguns jovens jogadores em ascensão, mas também para ver como um coadjuvante já consagrado, como Álvarez. vai se sair tendo de lidar com a responsabilidade de ser protagonista.

Álvarez, principal candidato a substituir Messi como referência do futebol argentino, recebeu sinal verde do Manchester City para tentar a medalha de ouro e será, assim, o jogador de maior valor de mercado em campo nos gramados parisienses. A site “Bolavip Brasil” revelou quais são os outros nove jogadores que disputarão os Jogos com o maior valor de mercado.

1 – Álvarez (Argentina e Manchester City) – 90 milhões de euros (R$ 545 milhões)

O craque dispensa apresentações. Afinal, ele chegará aos Jogos campeão da Copa América. Antes, foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina e com o Manchester City enfileira títulos, como a Champions League, Mundial de Clubes e a Premier League.

2 – Hakimi (Marrocos e PSG) – 60 milhões de euros (R$ 363,4 milhões)

Assim como Álvarez, apareceu na cota de três jogadores acima dos 23 anos que cada seleção pode chamar. O lateral-direito é, então, o principal nome do futebol marroquino, que tenta repetir a boa campanha na última Copa do Mundo, quando foi quarto lugar.

3 – Olise (França e Bayern de Munique) – 55 milhões de euros (R$ 331 milhões)

É o jogador com idade olímpica com o maior valor de mercado em Paris. Aos 22 anos, na atual janela de transferências, o Bayern de Munique o contratou. Ele depois de se destacar como ponta-direita pelo Crystal Palace, da Inglaterra.

4 – Lukeba (França e Red Bull Leipzig) – 40 milhões de euros (R$ 242,2 milhões)

O zagueiro de 21 anos é outro que terá a missão de fazer a alegria da torcida dona da casa. Ele é jogador do Red Bull Leipzig desde a temporada passada. Antes, defendeu o Lyon. Ele já possui uma partida disputada pela seleção principal da França.

5 – Baena (Espanha e Villarreal) – 40 milhões de euros (R$ 242,2 milhões)

O atacante espanhol poderia estar na Euro e ter sido campeão europeu, mas acabou fora da lista para a competição continental. O prêmio de consolação pode vir na Olimpíada, caso seja um dos destaques da Espanha aos 23 anos.

6 – Omorodion (Espanha e Atlético de Madrid) – 35 milhões de euros (R$ 212 milhões)

O centroavante de 20 anos e 1,93m é uma promessa do futebol espanhol que ainda não explodiu, exatamente. Na temporada passada, emprestado ao Alavés, fez oito gols em 35 partidas. É tido, portanto, como um nome forte para o futuro do ataque da Fúria.

7 – Doué (França e Rennes) – 30 milhões de euros (R$ 181,7 milhões)

O jogador tem um currículo relevante com as seleções de base da França, com 20 partidas e seis gols, além do título do campeonato europeu sub-17. Aos 19 anos, o atacante do Rennes deve ser titular da seleção olímpica francesa.

8 – Millot (França e Stuttgart) – 30 milhões de euros (R$ 181,7 milhões)

Aos 22 anos, já possui um currículo extenso na Bundesliga – são quatro temporadas com o Stuttgart, as duas últimas como um dos titulares da equipe. Teve seu contrato renovado em janeiro. Foi revelado nas categorias de base do Monaco.

9 – El Khannouss (Marrocos e Genk) – 30 milhões de euros (R$ 181,7 milhões)

É considerado uma das maiores revelações do futebol africano. Aos 20 anos, possui experiência em competições de grande porte – esteve com a seleção do Marrocos principal na Copa do Catar e chegou a entrar em campo. É meia ofensivo.

10 – Cubarsí (Espanha e Barcelona) – 30 milhões de euros (R$ 181,7 milhões)

O jogador que fecha, enfim, a lista é tido como um fenômeno na Espanha. Com apenas 17 anos, já possui 24 jogos pelo time principal do Barcelona. O zagueiro já fez sua estreia na seleção principal da Espanha, mas ficou fora da convocação para a Euro.

*Valores extraídos do site Transfermarkt.

