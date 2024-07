Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Palmeiras

Após o triunfo sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (24). às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã. Assim, o clube carioca divulgou uma nova parcial de público para o duelo, e até o momento mais de 44 mil ingressos já foram vendidos.

Dessa forma, o confronto promete casa cheia para empurrar o Tricolor na busca por mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe soma 11 pontos e ocupa a 19ª colocação, visto que deixou a lanterna depois da vitória sobre o Dourado, com gol de Kauã Elias.

A partida desta quarta-feira (24) marcará o reencontro da torcida com Thiago Silva, depois de 16 anos de muitos títulos no futebol europeu. O defensor reestreou no último domingo (21) e, agora, fará seu primeiro jogo no Maracanã desde seu retorno. Nonato, outros reforços para este segundo semestre, também está à disposição do treinador.

Além disso, o técnico Mano Menezes poderá contar com o zagueiro Ignácio, que está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Kevin Serna, por sua vez, ainda não está apto para a estreia, e o Tricolor aguarda os trâmites da documentação.

