Vasco enfrentará maratona; confira os próximos cinco jogos

Após perder a invencibilidade recente de cinco jogos, o Vasco entrará numa pesada sequência de jogos pela frente. Afinal, com direito a duelos pela Copa do Brasil, serão cinco compromissos em um período de 14 dias.

A começar no domingo (27), contra o Grêmio, na Arena Condá. O jogo é válido pela 20ª rodada – a primeira do returno*. Depois, o time de Rafael Paiva encara o Atlético-GO, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, três dias mais tarde, na quarta (30), em Goiânia.

*O jogo pela 19ª rodada foi adiado devido ao compromisso do Cuiabá pela Sul-Americana, na quinta (25).

Esta última partida citada, aliás, encerrará uma sequência de quatro jogos do Vasco como visitante na temporada. Após isso, o time volta, então, para atuar três vezes como mandante.

Primeiro, recebe o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão, em São Januário, no sábado (3 de agosto). Na sequência, na terça-feira (6), o Cruz-Maltino decide quem avança às quartas da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, também no caldeirão vascaíno.

Por fim, a sequência se encerra no clássico com o Fluminense, em jogo programado para um sábado, dia 10. O que acontece, porém, é que os rivais ainda não entraram em um consenso sobre onde o jogo, que tem mando do Vasco, ocorrerá.

São Januário, por exemplo, está descartado pelo BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). Maracanã e Nilton Santos, outros estádios do Rio de Janeiro, seguem em pauta. Já o Kleber Andrade, em Cariacica-ES, não deve receber o clássico por conta da possibilidade de confronto entre as torcidas nos arredores do estádio.

Confira os próximos cinco jogos do Vasco na temporada

Horários de Brasília

VS Grêmio, domingo (28), às 19h; 20ª rodada do Brasileirão

VS Atlético-GO, quarta (31), às 21h30; ida das oitavas de final da Copa do Brasil

VS Red Bull Bragantino, sábado (3 de agosto), às 19h; 21ª rodada do Brasileirão

VS Atlético-GO, terça (6), às 21h45; ida das oitavas de final da Copa do Brasil

VS Fluminense, sábado (10), 21h30; 22ª rodada do Brasileirão

