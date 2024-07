Aravena justifica escolha pelo Grêmio: ‘Representativo no Brasil’

O Grêmio apresentou o atacante Alexander Aravena, uma de suas contratações nesta segunda janela de 2024, nesta terça-feira (23). O chileno, de 21 anos, comemorou a oportunidade. Ainda demonstrou confiança ao declarar estar preparado para ajudar a equipe a sair de situação preocupante no Campeonato Brasileiro.

O promissor atacante admitiu que houve outros contatos do Imortal em momentos anteriores. Assim, a chance de atuar no Brasil e de crescimento ao atuar no campeonato local motivou-o a aceitar esta investida.

“Sei o que é Grêmio, o que representa aqui no Brasil. Tive outras propostas de outros países, mas Brasil é uma liga top. Me encanta o futebol daqui. Estou muito contente. É um momento atípico, mas creio que vamos ir em frente”, apontou Aravena.

Em seguida, o jogador admitiu que antes do acerto conversou com o seu compatriota Cesar Pinares e com o técnico Tiago Nunes sobre o Tricolor Gaúcho. Afinal, ambos passaram recentemente pelo Grêmio e trabalhavam com Aravena no Universidad Católica.

“Tive uma conversa com o Cesar, que jogou aqui, e rapidamente com o Tiago (Nunes). Me informaram sobre o clube, sei a situação que estava, sei a situação que cheguei. Para mim é um desafio grande e tenho que estar preparado para enfrentar”, detalhou o atleta.

Grêmio qualifica o setor ofensivo

Aravena soma convocações recentes para a seleção do Chile. Assim, o Imortal decidiu buscar sua contratação para o futuro e ser mais uma opção no ataque para Renato Gaúcho. Ao ser questionado por sua posição de preferência, ele afirmou que é pelo lado esquerdo. Mesmo assim, indicou que se sente à vontade em atuar em qualquer função do setor ofensivo.

“Gosto de jogar nos dois lados, também de centroavante. Por fora me sinto mais cômodo, principalmente pela esquerda. Mas posso jogar nas três posições. Já variei muito as três posições e sinto que isso me ajudou muito meu jogo, de habilidade, de frear e fazer gols, que é o mais importante”, concluiu.

O atacante chileno já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer a sua estreia pelo Tricolor Gaúcho. Ele usará a camisa 16. Assim, sua primeira partida pelo Grêmio deve ser contra o Corinthians, pela 19ª rodada da Série A. O embate vai ocorrer na próxima quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A delegação gremista viaja para São Paulo na noite desta terça-feira e realiza sua última atividade de preparação, nesta quarta (24), no CT da Portuguesa. O time se encontra em situação complicada no Campeonato Brasileiro por estar na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O Imortal soma 14 pontos, mas conta com duas partidas a menos pela paralisação forçada do torneio devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Desse modo, o clube se movimentou para reforçar o setor ofensivo.

Tanto pelo período ausente de Diego Costa por lesão, além da saída de JP Galvão após fim do empréstimo. Vale relembrar que suas atuações não agradaram à torcida e comissão técnica. Com isso, o Grêmio contratou o uruguaio Matías Arezo, o chileno Aravena e o dinamarquês Martin Braithwaite.

