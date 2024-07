Chelsea viaja para pré-temporada e deixa 48 jogadores fora da lista

s como Deivid Washington, Lukaku e Kepa estão fora dos planos do novo treinador do Chelsea. Ângelo e Andrey Santos viajam - (crédito: Foto: Divulgação / Chelsea)

As últimas janelas de transferências foram movimentadas no Chelsea, com muitas contratações. Contudo, tudo isso tem um preço. E ele foi visto na escolha dos jogadores para a pré-temporada. Afinal, o novo técnico, Enzo Maresca, indicou 28 nomes para viajar aos Estados Unidos para período de treinos e jogos amistosos, entre eles os brasileiros Andrey Santos, ex-Vasco, e Ângelo, ex-Santos. Porém, o que chama a atenção é que 48 atletas ficaram fora da lista do treinador italiano.

Destas ausências, algumas já eram esperadas. Afinal, Cucurella, Gallagher e Cole Palmer disputaram a decisão da Eurocopa há pouco mais de uma semana, juntamente com Enzo Fernández e Caicedo, que jogaram a Copa América. Do mesmo modo, o goleiro Petkovic recupera-se de lesão. Outros nomes que ficaram fora da viagem foram Romelu Lukaku, Kepa Arribazalaga e o brasileiro Deivid Washington, também ex-jogador do Peixe.

Lukaku e Kepa foram titulares em outros momentos no Chelsea, mas perderam espaço. Tanto que na última temporada, eles estiveram emprestados para Roma e Real Madrid, respectivamente. Dessa maneira, eles não fazem parte dos planos dos Blues para a temporada. Afinal, o belga pode ser envolvido em uma troca com o nigeriano Victor Osimhen, do Napoli.

Veja outros jogadores do Chelsea que não viajaram

Além desses jogadores, não viajaram com o Chelsea o jovem meia italiano Casadei, que custou 15 milhões de euros; Fofana, que foi adquirido por 12 milhões de euros; e Chalobah e Sarr, que tiveram chances em outras temporadas.

Entre os brasileiros, Andrey Santos não ficou no clube londrino na última temporada. Ele foi emprestado para o Nottingham Forest, onde atuou em apenas dois jogos, e Strasbourg, onde entrou em campo em 11 partidas e fez um gol. Na França, foi companheiro de Ângelo, que jogou 25 vezes e deu três assistências. Já Deivid Washington ficou nos Blues, porém entrou em campo apenas em três oportunidades.

Veja os jogadores relacionados para pré-temporada nos Estados Unidos

Goleiros: Robert Sanchez, Marcus Bettinelli, Eddie Beach, Lucas Bergstrom.

Defensores: Reece James, Malo Gusto, Josh Acheampong, Wesley Fofana, Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Ben Chilwell, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Romeo Lavia.

Meio-campistas: Lesley Ugochukwu, Kiernan Dewsbury-Hall, Andrey Santos.

Atacantes: Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Armando Broja, Tyrique George, Marc Guiu e Ângelo.

Programação do Chelsea na pré-temporada:

AMISTOSOS

24/07, 23h30 Chelsea x Wrexham

27/07, 17h Chelsea x Celtic

31/07, 20h30 Chelsea x América-MEX

03/08, 18h30 Manchester City x Chelsea

06/08, 20h Chelsea x Real Madrid

11/08, 11h Chelsea x Inter de Milão

