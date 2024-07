Vasco, enfim, acerta com novo diretor comercial, cargo vago há oito meses

O Vasco encaminhou, enfim, a contratação de seu novo diretor comercial. Trata-se de Renato Lassmann El Kobbi, ex-diretor do Cruzeiro. A pasta estava sem um diretor desde novembro de 2023, quando Marcelino Caetano deixou o Cruz-Maltino.

Ele era o diretor comercial desde que a SAF fora instituída, no segundo semestre de 2022, durando pouco mais de um ano no cargo. Marcelino saiu do Vasco em novembro de 2023 por uma decisão da diretoria da SAF à época, que visava mudanças no perfil desejado para a pasta. No entanto, o clube não anunciou nenhum nome desde então.

No Cruzeiro, Renato Lassmann foi o responsável pelo setor comercial e de marketing, se encarregando pela captação de patrocínios e contratos de publicidade. Além disso, ele tinha a missão de alavancar o programa de sócio-torcedor, emissão de ingressos, projetos digitais e de E-sports. Contratado em outubro de 2023, ele permaneceu em Minas Gerais até julho de 2024, durando dez meses no cargo.

