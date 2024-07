João Gomes, jogador da Seleção, diz como lida com a gagueira: ‘Me entristecia muito’

to do Ninho, o meio-campista revela que, atualmente, encara melhor essa dificuldade - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube)

João Gomes, jogador da Seleção Brasileira, lida, desde a sua infância, com a gagueira, um distúrbio de comunicação que afeta a fluência e a temporalização da fala. Revelado pelo Flamengo, o meio-campista, que atualmente joga pelo Wolverhampton, da Inglaterra, contou como trata dessa questão.

“Antes isso era algo que me entristecia muito. Meio que me bloqueava, sabe? Eu sempre quis me expressar, só que me sentia bloqueado. Eu me sentia inferior. Hoje em dia já estou muito mais feliz, e principalmente me aceito mais. Tenho mais coragem em falar, de me expressar. Claro que eu tenho um tempo diferente de comunicação, mas isso são as pessoas que têm que respeitar”, disse o meia.

A declaração de João Gomes foi durante um documentário, chamado “João Gomes: O Pitbull”, do clube inglês sobre o brasileiro. Em uma postagem no Instagram do trecho sobre a gagueira, o Wolverhampton postou: “Você é uma inspiração, João”.

You're an inspiration, Joao ????@GomesOficial08 opens up about his stammer ????? pic.twitter.com/20htQnlKBL — Wolves (@Wolves) July 23, 2024

