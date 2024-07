Botafogo busca aumentar invencibilidade contra o São Paulo

O Botafogo vem de um retrospecto positivo contra o São Paulo, adversário desta quarta-feira (24), no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate. Dessa forma, se vencer, além de se consagrar como campeão simbólico do 1° turno do Campeonato Brasileiro, ainda mantém a invencibilidade contra o rival.

A última derrota dos Alvinegros para o time paulista foi em dezembro de 2020, válida pela 18° rodada daquela edição – que aconteceu em um período diferente por conta da pandemia. Os tricolores venceram em casa por 4 a 0, com gols de Brenner (duas vezes), Reinaldo e Hernanes.

Naquela época, curiosamente, o São Paulo conquistou o título simbólico do primeiro turno após esta vitória, assim como pode acontecer com o Botafogo. Já o time carioca, no entanto, já estava na zona de rebaixamento brigando para não cair – o que acabou sendo concretizado ao fim do campeonato.

De lá para cá, foram mais cinco encontros. Um no jogo de volta daquela mesma edição e outras quatro nos campeonatos seguintes – jogando fora e em casa, com os resultados 1 a 0 (duas vezes) e 2 a 1 em casa, uma vitória por 1 a 0 e um empate sem gols nos dois confrontos em São Paulo.

O que vale o duelo

Agora, uma vitória simples além de aumentar o número de partidas sem perder para o São Paulo e de conquistar o título simbólico do 1° turno, os Alvinegros também vão atingir uma marca expressiva: a de marcar pelo menos um gol em todas as 19 rodadas desta primeira parte da competição. E, em caso de um placar mais extenso e dependendo de outro jogo, pode ainda terminar como melhor ataque.

Assim, sem Júnior Santos e Eduardo, dois jogadores ofensivos importantes e que estão fora por lesão, o Botafogo vai em busca desses objetivos contra o São Paulo nesta quarta-feira (24) pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Morumbis, às 19h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.