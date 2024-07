Vini Jr. faz lance acrobático com campeão da NBA

ileiro fez uma tabela com um dos principais jogadores do Boston Celtics, atual campeão da liga americana de basquete - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

, elO brasileiro Vini Jr segue publicando registros de sua festa de 24 anos, realizada no último fim de semana. O jogador do Real Madrid fez uma postagem nesta terça-feira com momentos dos três dias em que reuniu astros de diferentes segmentos. Um dos presentes foi Jaylen Brown, do ala-armador do Boston Celtics, campeão da última temporada da NBA.

No vídeo, o atacante realiza embaixadinha com uma bola de basquete em uma quadra poliesportiva. Em seguida, Vini faz um ‘lançamento’ direto na cesta para o americano. Logo após o americano crava a cesta com uma enterrada. No basquete, a jogada é conhecida como ponte aérea.

Veja o lance:

Poesia em movimento! ????????@vinijr ???????? @FCHWPO (Via IG: @fchwpo) pic.twitter.com/lJOHASnsGG — NBA Brasil (@NBABrasil) July 22, 2024

Além do registro com o astro do Celtics, Vini também compartilhou imagens com Rodrygo e Camavinga, seus companheiros de clube. A cantora Ludmilla, que realizou um show em uma das comemoração do camisa 7, também está presente no carrossel de fotos.

Após as férias, a Bola de Ouro de Vini Jr.?

Vini Jr segue curtindo suas férias após as festividades do seu aniversário, embora viva a expectativa pelo retorno ao Real Madrid e a disputa pelo prêmio da Bola de Ouro. O brasileiro é apontado como um dos favoritos, ao lado de Bellingham, também jogador dos Merengues, e Rodri, do Manchester City. O anúncio do vencedor acontece no dia 28 de outubro, em Paris, na França.

Veja mais fotos dos registros publicados por Vini Jr:



