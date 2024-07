Flamengo x Botafogo (sub-20): onde assistir e escalações

ssico carioca agita a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 15h, na Gávea - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O clássico será na Gávea, na Zona Sul do Rio. As equipes, aliás, se encontram em cenários opostos na competição.

O time rubro-negro é o sétimo colocado, com 22 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes. Por outro lado, a equipe alvinegra está na 18ª posição, e vai atrás dos três pontos para subir na tabela e, quem sabe, sonhar com uma vaga para as quartas de final.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está o Flamengo

Essa é a grande oportunidade para Filipe Luís buscar a primeira vitória pelo Brasileirão Sub-20 jogando em casa. Afinal, a única vitória do treinador pela competição foi atuando longe do Rio de Janeiro, quando bateu o Corinthians por 2 a 1, na última rodada.

Para o jogo desta quarta, aliás, o Mais Querido contará com Lorran, que ficou fora da lista de relacionados do profissional para o jogo contra o Vitória, às 20h.

Como está o Botafogo

O Alvinegro tem apenas duas vitórias em 13 jogos na competição, contra São Paulo e Bahia (última rodada). Ou seja, um êxito diante do rival pode indicar uma virada de chave no torneio.

FLAMENGO X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data e horário: 24/7/2024, 15h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Lorran e Shola. Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO: Cristiano; Jotta, Kauã Branco, Serafim e Lucyo; Justino, Kaio e Kauan Toledo; Yarlen, Kayke e Rafael Lobato. Técnico: Carlos Leiria.

