Serna é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

ano tem nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, com isso, está liberado para atuar - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

O atacante Kevin Serna já está à disposição do técnico Mano Menezes no Fluminense. Isso porque o jogador de 26 anos, anunciado na última segunda-feira (22), teve o nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça (23).

Dessa forma, o peruano está apto para estrear pelo Flu, após deixar o Alianza Lima (PER). Sua primeira partida pode acontecer já nesta quarta-feira (24), quando o Tricolor recebe o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Palmeiras

Dois dos quatro reforços anunciados até o momento nesta janela já estrearam pelo Fluzão. O zagueiro Thiago Silva e o volante Nonato reestrearam pelo clube já no último domingo (21), contra o Cuiabá, na partida que marcou a volta às vitórias por parte do Tricolor. Assim, só faltam o zagueiro Ignácio – já regularizado – e o próprio atacante Serna realizarem suas respectivas estreias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.