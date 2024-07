Olimpíadas de Paris: time de Israel terá proteção com ‘anel de aço’

O time de futebol de Israel receberá proteção especial durante a participação nas Olimpíadas de Paris. Um esquadrão antiterrorismo de elite da França foi deslocado para acompanhar o grupo logo após a confirmação das autoridades do recebimento de ameaças pelos atletas antes do início dos Jogos.

A ideia é criar um ‘anel de aço’ para proteger os israelenses, que também contarão com agentes do próprio país na cidade luz. A medida se deve não apenas às ameaças, mas também em virtude de diversas convocações para manifestações pró-Palestina durante o período dos Jogos Olímpicos.

A estreia de Israel nesta quarta-feira contra Mali traz uma preocupação extra, já que os países cortaram laços diplomáticos em 1973, após a Guerra do Yom Kippur. No duelo, a Brigada de Pesquisa e Intervenção (BRI) da França estará patrulhando os torcedores, segundo o jornal Telegraph.

O cuidado com a segurança vai além, já que o exército francês adotou “meios excepcionais” para proteger os 10 mil atletas que participarão da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Um batalhão com cerca de 800 soldados ultraespecializados e com diferentes funções já está preparado há quase 15 dias para atuar no desfile fluvial das delegações no dia 26, momento que marcará o início de Paris 2024.

Preocupação com o terrorismo nos Jogos Olímpicos

A tensão com o risco de um ataque terrorista é latente nas autoridades francesas. No fim de maio, o governo realizou a prisão preventiva de um jovem de 18 anos acusado de planejar um ataque ao estádio de Saint-Étienne, que sediará jogos. Segundo a investigação, ele atuaria em nome da ideologia jihadista do grupo Estado Islâmico, ou seja, “para morrer e se tornar um mártir”.

Brasil fora dos Jogos Olímpicos

O Brasil, bicampeão olímpico, será ausência nos Jogos de Paris 2024, pois a seleção masculina não conseguiu uma vaga. No feminino, Marta e companhia vão em busca de um ouro inédito.

