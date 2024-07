RB Bragantino x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo decisivo com brasileiros em campo nesta quarta-feira (24). RB Bragantino e Barcelona-EQU se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador, quem vencer o duelo em Bragança Paulista garante a classificação para as oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Dessa maneira, quem avançar encara o Corinthians.

Como chega o RB Bragantino

Em casa, o Bragantino terá que tomar a iniciativa do jogo para confirmar a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. O time conseguiu reencontrar o equilíbrio sob o comando do técnico Pedro Caixinha, e aparece como favorito para avançar de fase.

Ao mesmo tempo, o Braga vem de quatro vitórias consecutivas em seu estádio e vai em busca de mais um resultado positivo para seguir com o sonho de conquistar o título inédito.

A expectativa é que Pedro Caixinha repita a escalação que começou a partida no Equador. Assim, o único desfalque do time é Eduardo Sasha, que segue lesionado.

Como chega o Barcelona-EQU

Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil desperdiçou a oportunidade de abrir uma vantagem nos playoffs e não conseguiu vencer a partida em casa. Dessa forma, os equatorianos vão tentar surpreender o Braga para sair do Brasil com a classificação.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores é que o técnico Ariel Holan não terá desfalques para o jogo desta quarta-feira e poderá entrar em campo com força máxima diante de Bragantino.

RB Bragantino x Barcelona-EQU

Playoffs da Sul-Americana 2024 (jogo de volta)

Data e horário: quarta-feira, 24/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (BRA)

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Barcelona-EQU: Javier Burrai; Bryan Castillo, Nicolás Ramirez, Lucas Sosa e Challa; Jesús Trindade e Leonai Souza; Preciado, Damián Díaz e Corozo; Octavio Rivero. Técnico: Ariel Holan.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Onde assistir: ESPN e Disney+

