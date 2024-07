Fluminense pode ter mudanças para encarar o Palmeiras

nico tricolor, Mano Menezes, fez treinos com diferentes escalações nesta terça-feira (23), véspera do duelo no Maracanã - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

O Fluminense pode ter mudanças na escalação para o jogo desta quarta-feira (24) contra o Palmeiras. No treino desta terça (23), o técnico Mano Menezes esboçou time parecido com o que venceu o Cuiabá, na última rodada, no domingo (21).

A tendência é que o comandante retire o ponta Marquinhos da equipe, optando pela entrada de Nonato entre os titulares. O volante reestreou pelo Tricolor no triunfo por 1 a 0 em Mato Grosso, que tirou o Flu da lanterna do Brasileirão.

Segundo o “ge”, Mano Menezes treinou escalações diferentes, indicando que ainda não definiu o time titular que enfrentará o Verdão no Maracanã. Mas é possível que o lateral Marcelo volte aos titulares no lugar de Diogo Barbosa. O ídolo não atua desde 30 de junho, contra o Grêmio, e sofria com dores na coxa direita.

Há a possibilidade também de Martinelli ir para o banco, com Alexsander voltando aos 11 titulares. Os reforços Ignácio e Kevin Serna estão regularizados e podem, assim, estrear com a camisa Tricolor.

Assim, a provável escalação do Flu é a seguinte: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Alexsander, Nonato (Martinelli) e Ganso; Arias e Cano.

