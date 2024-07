Champions: Fenerbahçe vence Lugano em jogo de sete gols

os, comandados pelo técnico José Mourinho, garantem vitória com hat-trick de Edin Dzeko e abrem vantagem na fase preliminar do torneio - (crédito: Foto: Divulgação)

A fase preliminar da Champions 2024/25 está animada. Nesta terça-feira (23), 11 partidas movimentaram os duelos de ida da Segunda pré-eliminatória da principal competição de clubes do planeta e o Fenerbahçe, comandado pelo técnico José Mourinho, venceu o FC Lugano por 4 a 3, fora de casa, na Stockhorn Arena, em Thun, na Suíça. O grande destaque da partida foi o atacante Edin Dzeko autor de um hat-trick. Além disso, Ferdi Kad?oglu completou o placar para os turcos. Por outro lado, Ayman El Wafi, Uran Bislimi e Milton Valenzuela anotaram os gols dos donos da casa.

Dessa maneira, o Fenerbahçe abriu vantagem rumo à Terceira pré-eliminatória da Champions. Isto porque as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (30), às 14h (de Brasília), e os turcos contam com a vantagem do empate para seguirem vivos na competição.

Além disso, outros clubes com maior destaque no futebol europeu, como Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Midtjylland, da Dinamarca, e Ferencváros, da Hungria, também encaminharam a classificação nesta terça-feira.

Os ucranianos não tomaram conhecimento do Partizan e aproveitaram a vantagem de jogar em casa para golear por 6 a 2. Por outro lado, os dinamarqueses visitaram o UE Santa Coloma e venceram por 3 a 0, enquanto os húngaros receberam o The New Saints e atropelaram o clube do País de Gales por 5 a 0.

As partidas de volta, que vão marcar a eliminação de 11 equipes, serão disputadas na próxima semana.

Quem avançar, terá a Terceira pré-eliminatória pela frente. Ao mesmo tempo, clubes como RB Salzburg (Áustria), Lille (França), Rangers (Escócia), Slavia Praha (República Tcheca), Union Saint-Gilloise (Bélgica) e Twente (Holanda) já estão classificados para esta fase.

Veja os jogos da Segunda pré-eliminatória da Champions:

Terça-feira (23/7):

Bodo/Glimt 4×0 Rigas FS

Panevézys 0x4 Jagiellonia Bialystok

Lincoln Red 0x2 Qarabag

APOEL 1×0 Petroclub

Malmo 4×1 KÍ

FCSB 1×1 Macabbi Tel-Aviv

UE Santa Coloma 0x3 Midtjylland

Dínamo de Kiev 6×2 Partizan

Ferencváros 5×0 The New Saints

FC Lugano 3×4 Fenerbahçe

Shamrock Rovers 0x2 Sparta Praga

Quarta-feira (24/7):

PAOK x Borac – 14h30

Ludogorets x Dínamo Minsk – 15h

Celje x Slovan Bratislava – 15h15

*Horários de Brasília.

