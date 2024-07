Jeffinho, do Botafogo, é internado para tratamento de uma infecção

ante do Alvinegro está afastado desde maio quando sofreu uma lesão na coxa direita; Previsão de alta é de dez dias para o atleta - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Depois de Eduardo e Júnior Santos, o Botafogo terá mais uma baixa no próximo jogo. O atacante Jeffinho teve uma infecção e está internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro para tratamento. A previsão de alta é de dez dias.

“O atleta Jeffinho se encontra internado em ambiente hospitalar para tratamento venoso de infecção e tem alta prevista para dez dias, momento em que retornara à rotina no CT Lonier.”, informou o Botafogo.

Jeffinho realiza tratamento venoso para tratar do problema. Após alta, ele retornará à rotina no Espaço Lonier, CT do clube. O camisa 47 está afastado dos gramados desde maio, quando sofreu uma lesão na coxa direita. O atacante se machucou após a vitória sobre o Universitario, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Mais cedo, o Botafogo, aliás, havia divulgado que Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia e virou baixa. O Glorioso já perdeu Eduardo, que precisou passar por uma cirurgia no reto femoral direito e deve ficar afastado pelos próximos cinco meses.

Sem esses três atletas, o Botafogo, afinal, vai em busca desses objetivos contra o São Paulo nesta quarta-feira (24) pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, será no Morumbis, às 19h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.