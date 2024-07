Cuiabá inaugura academia milionária e com equipamentos de PSG e Chelsea

O Cuiabá inaugurou uma nova academia de futebol no Centro de Treinamento Manoel Dresch. Com mais de R$ 6 milhões de investimento, o clube passa a ter os mesmos equipamentos utilizados por Chelsea, PSG, Milan, Juventus, entre outras potências do futebol mundial.

Para realizar a aquisição e instalação dos novos aparelhos, o Dourado fechou um contrato com a Technogym, empresa especializada em tecnologias digitais no ramo fitness. A nova academia construída pelo clube terá mais de 500m². Os equipamentos serão conectados digitalmente e baseados em IA (Inteligência Artificial).

“O Cuiabá sabe da importância do investimento realizado na infraestrutura. Agora nós teremos condições de oferecer ainda mais qualidade de trabalho aos nossos jogadores e comissão técnica. A nova academia, que conta com um amplo espaço e materiais do mais alto nível, faz parte do projeto de modernização do clube e estamos muito felizes por termos alcançado mais essa conquista para a instituição”, afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Alta tecnologia

Com a nova linha de aparelhos do Cuiabá, a comissão técnica da equipe mato-grossense poderá monitorar a progressão física de maneira individual. Além disso, será capaz de detectar possíveis sinais de fadiga muscular e ajustar as cargas de treinamento para otimizar a performance e prevenir lesões. Os jogadores, aliás, terão acesso a aplicativos personalizados que irão possibilitar o acesso a informações relacionadas às atividades a qualquer hora e em qualquer lugar.

Entre os produtos que o clube irá receber da Technogym, destacam-se as linhas Biostrength™, que une Inteligência Artificial (IA) e a ciência aeroespacial para garantir a ativação neuromuscular máxima e resultados 30% superiores para os jogadores, e Biostrength™ REV, que é exclusiva do Dourado no Brasil e apresenta simetria, carga de trabalho e ROM (amplitude de movimento) ideal para cada atleta.

