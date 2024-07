Reforço do Grêmio, Braithwaite é bilionário e figurou em lista de mais ricos

Martin Braithwaite under mixed zone og traening i Helsingoer, mandag den 14. juni 2021. , Copenhagen Denmark *** Martin Braithwaite during mixed zone and training in Helsingoer, Monday 14 June 2021, Copenhagen Denmark PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Ritzau/Scanpix LiselottexSabroex COP101 spdk20210614-114006-L Caption - (crédito: imago images/Ritzau Scanpix)

Anunciado como reforço do Grêmio na última segunda-feira (22), o atacante Braithwaite traz com ele uma fortuna de bilhão. Isso porque o jogador dinamarquês, de 33 anos, é dono de uma empresa avaliada em aproximadamente U$ 280 milhões, cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação atual.

O lado empresário de Braithwaite foi iniciado com um investimento de U$ 850 mil junto com sua família em uma empresa do ramo imobiliário nos Estados Unidos. Em 2021, o dinamarquês e seu tio já acumulavam mais de U$ 10 milhões em ativos, com U$ 60 milhões investidos em projetos em desenvolvimento.

O sucesso do empreendimento fez com que Braithwaite fosse parar nos destaques da revista Forbes entre os jogadores. A publicação é especialista em avaliar as fortunas dos homens e mulheres mais ricos do mundo.

Quem é Braithwaite, reforço do Grêmio?

Braithwaite iniciou sua carreira no Esbjerg fB, da Dinamarca. Em 2013, seguiu para o Toulouse, da França. Quatro anos depois, acabou negociado com o Middlesbrough, da Inglaterra. Porém foi emprestado ao Bordeaux e ao Leganés. No clube espanhol, se destacou e seguiu para o Barcelona. Foram três anos pelo clube catalão, com 62 jogos, 10 gols e quatro assistências.

Sem entregar o esperado, saiu do clube e desembarcou no Espanyol, rival do Barça, mas acabou rebaixado com a equipe para a segunda divisão. Na última temporada deu a volta por cima, sendo o artilheiro da equipe (22 gols em 43 partidas) e ajudando o clube na caminhada até a conquista da terceira vaga para a La Liga ao vencer os playoffs.

Pela Dinamarca, o atacante tem no currículo a disputa de duas Copas do Mundo (2018 e 2022), além da Eurocopa de 2021. No Grêmio, Braithwaite chega para um setor carente do clube, principalmente após a lesão de Diego Costa. Atualmente, a função de ‘9’ conta apenas com Matías Arezo, recém-chegado ao Imortal. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.