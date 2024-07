Cruzeiro x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

pes duelam nesta quarta-feira no Mineirão, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Arte: Jogada10)

Cruzeiro e Juventude medem forças nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os adversários chegam para o duelo em momentos distintos no torneio. A Raposa (sétimo colocado, com 29 pontos) está na briga por uma vaga no G6, enquanto o time gaúcho (12º lugar, com 21) luta para se manter entre os classificados à Copa Sul-Americana de 2025.

Onde assistir

Cruzeiro e Juventude terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter três novidades para duelo desta quarta-feira. Totalmente recuperados de lesão, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Juan Dinenno, afinal, participaram integralmente da atividade com o restante do grupo. A outra notícia positiva para o técnico Fernando Seabra, inclusive, foi a liberação do volante Walace, que fazia uma espécie de pré-temporada.

O técnico Fernando Seabra, por sua vez, não poderá contar com o atacante Barreal, suspenso. Rafa Silva, Marlon, Peralta e Walace, por questões físicas, são dúvidas.

Como chega o Juventude

O Juventude, por sua vez, terá uma lista ainda maior de desfalques. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Rodrigo Sam e o volante Jadson são ausências, enquanto o centroavante Gilberto é dúvida após sofrer uma pancada.

Além das novas baixas, o técnico Jair Ventura, inclusive, possui outros três jogadores no departamento médico: os atacantes Edson Carioca e Diego Gonçalves e o zagueiro Danilo Boza. O meia Guilherme Castilho, recém-contratado, também fica fora por estar passando por um período de recondicionamento físico.

Entretanto, o zagueiro Zé Marcos e o atacante Marcelinho, aliás, estão liberados pelos médicos e podem pintar como alternativas para o técnico alviverde.

CRUZEIRO x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data-Hora: 24/7/2024, às 19h (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Lucas Silva (Vitinho); Matheus Pereira; Arthur Gomes (Lautaro Díaz) e Gabriel Veron (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Abner (Yan Souto), Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA).

