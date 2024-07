Athletico recebe sinal verde do Galatasaray e se aproxima de Tetê

etico avançou nas negociações com o clube turco pelo atacante brasileiro, que chegaria a Curitiba por empréstimo de uma temporada - (crédito: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

O Athletico-PR recebeu aval do Galatasaray e avançou nas tratativas para contratar o atacante Tetê, de 24 anos, por empréstimo. O jogador tem contrato com o clube turco até junho de 2027.

Anteriormente, o principal obstáculo para o Furacão eram as divergências em relação aos valores que deveriam ser pagos na transação, segundo o “ge”. Contudo, esses problemas foram sanados com o OK do clube turco. Caso a negociação tenha final feliz, o brasileiro chegará a Curitiba cedido por uma temporada.

Tetê foi revelado na base do Grêmio, mas deixou o clube bem jovem, sem atuar no time principal. Na temporada 2018/19, ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros (R$ 42 milhões na cotação da época). Pela equipe ucraniana, foram 31 gols em 108 partidas, de 2018 a 2021.

Por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia, foi emprestado ao Lyon em 2022. Na França, disputou 30 partidas e anotou oito gols. Em seguida, foi novamente cedido, desta vez ao Leicester, da Inglaterra, com 14 jogos e apenas uma bola na rede.

Posteriormente, o Shakhtar negociou Tete em definitivo. Dessa maneira, em agosto de 2023, ele foi vendido ao Galatasaray por 3,1 milhões de euros (R$ 16,6 milhões na época). Em sua temporada de estreia na Turquia, foram três gols e cinco assistências em 45 jogos disputados.

