Atlético: Elenco se reapresenta, Milito ganha reforço e goleiro inicia treinamento

iel Milito poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e ainda espera por Zaracho e Rubens para as próximas partidas - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Os jogadores do Atlético se reapresentaram após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo. Nos treinamentos na Cidade do Galo, nesta terça-feira (23), o técnico Gabriel Milito iniciou os trabalhos já pensando no Corinthians, no domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

Nos trabalhos no CT atleticano, o Galo teve alguns detalhes importantes. O goleiro Everson, por exemplo, fez trabalhos na academia e ainda não foi para o campo. A expectativa é que nesta semana ele já inicie trabalhos leves. O jogador passou por uma cirurgia no dedo mínimo da mão direita e já fez a retirada dos pontos.

Outras duas importantes novidades foram Matías Zaracho, que trata uma pubalgia, e Rubens, que se recupera de grave lesão no joelho esquerdo, na transição. Ambos estão em fase final de recuperação e podem aparecer nos próximos jogos do Galo.

A boa novidade do dia, afinal, ficou com Guilherme Arana. O lateral estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficou fora do duelo contra o Vasco. No entanto, ele trabalhou com o restante do elenco, nesta terça-feira, e é reforço garantido para o encontro entre Galo e Timão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook