Transmissão na Venezuela traça linha bizarra do VAR e viraliza

Uma situação inusitada marcou a transmissão do duelo entre Puerto Cabello e Portuguesa, válido pela 2ª rodada do torneio Clausura da 1ª divisão da Venezuela. O lance aconteceu após a anulação do gol de uma das equipes por impedimento. O ‘VAR da emissora’ responsável pela exibição do jogo entrou em ação, mas parece não ter ajudado muito.

Para ‘checar’ a marcação de campo, os responsáveis pela transmissão traçaram a linha de impedimento, tal qual é feito pela equipe da arbitragem de vídeo. Porém, o traçado seguiu uma orientação diagonal e acabou viralizando nas redes sociais.

Veja o momento:

E essa linha do impedimento na Venezuela ?pic.twitter.com/EYZT74xXof — André Hernan (@andrehernan) July 23, 2024

Com a repercussão do ‘VAR’, o jornalista Lucas Beltramo, editor do portal MDZ Online, explicou então que a partida pelo Campeonato Venezuelano não possuía o auxílio do árbitro de vídeo

“Venho estourar seu balão. Nesta partida entre Puerto Cabello e Portuguesa não houve VAR. Na Venezuela há apenas algumas partidas por data. O traçado era da TV. E não ria porque mais de um aqui não pensa ironicamente que é traçado assim”, publicou.

O duelo entre as equipes terminou 0 a 0, mas o lance do jogo e a linha diagonal seguiram rendendo entre os internautas.

Veja algumas reações:

???????????????????????????????? rir para nao chorar… VAR conseguiu piorar o futebol — Edu Freitas ???????????????????????????????? (@EduardoCF68) July 23, 2024

A linha no prédio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — SPFC DA SINCERIDADE (@Spfcsinceridade) July 23, 2024

A nossa linha é melhor ,porém alguns árbitros de vídeo enxergam igual da Venezuela — Waguinho (@waguinholino) July 23, 2024

Só inclinar o celular e olhar na ponta dele.. vai ver que a linha ta certinha kkkkk — Fabiø (@abhf83) July 23, 2024

