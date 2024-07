Palmeiras viaja com novidades para encarar o Fluminense

ão mede forças diante do Tricolor Carioca no Maracanã e tenta permanecer com a sua caça ao líder Botafogo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Nesta quarta-feira (24), o Palmeiras encara o Fluminense, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo no Maracanã, o Verdão conta com os retornos do volante Richard Ríos, que disputou a Copa América pela Colômbia e Lázaro, de volta após se recuperar de lesão.

Entre os dois nomes que incorporam a lista dos relacionados, o colombiano era o mais aguardado pela torcida. O grande motivo foi a sua exibição nos Estados Unidos, onde terminou a Copa América como um dos principais nomes. Apesar de figurar a lista dos relacionados, a tendência é que Richard Ríos inicie no banco de reservas e fique como opção de jogo.

Enquanto isso, Lázaro, que estava lesionado na coxa direita, ficou de fora do time ao longo do último mês. Antes da sua ida ao departamento médico, ele era peça frequente na equipe titular do Palmeiras.

Desfalques do Palmeiras

Se Richard Ríos e Lázaro estão de volta, o técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes. Estêvão, Piquerez, Mayke e Murilo, todos entregues ao departamento médico. Os quatro se juntam a Bruno Rodrigues.

Após 18 jogos disputados, o Palmeiras está na vice-liderança com 36 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Na rodada passada, o Verdão levou a melhor diante do Cruzeiro por 2 a 0, no Allianz Parque.

