Vitória anuncia ex-Palmeiras e se aproxima de dupla do Cruzeiro

Na briga para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 15 pontos após 18 rodadas, o Vitória busca reforços. Nesta terça-feira (23), o clube baiano anunciou a contratação do atacante Carlos Eduardo, que já passou por Palmeiras, Athletico-PR e Goiás.

O jogador de 27 anos estava no Alanyaspor, da Turquia, e assinou vínculo com o Leão até dezembro deste ano, com opção de estender por mais duas temporadas. No clube turco, aliás, alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Disputou 31 partidas, anotou quatro gols e deu uma assistência.

Carlos Eduardo ganhou projeção no futebol brasileiro pelo Goiás, clube que o revelou. Mas a chance de se transferir para o Palmeiras, em 2019, só ocorreu após passagem pelo Pyramids, do Egito. No Verdão, porém, o atacante não correspondeu às expectativas. Afinal, marcou apenas um gol em 19 jogos.

Emprestado ao Athletico-PR no ano seguinte, não repetiu o bom desempenho da primeira temporada, quando fez oito gols e deu cinco assistências. Em 2022, jogou pelo Bragantino e, no começo de 2023, pelo Estoril, de Portugal, ambos por empréstimo. Sua saída em definitivo do Palmeiras ocorreu em julho do ano passado.

A contratação de Carlos Eduardo como atacante de beirada dará mais opções para o técnico Thiago Carpini. Atualmente, Osvaldo, Janderson, Culebra, Zé Hugo e Luís Miguel são os nomes do elenco para a posição.

Mais reforços à vista

Além disso, a diretoria rubro-negra negocia a chegada de uma dupla do Cruzeiro. Afinal, confirmou que conversas estão em bem encaminhadas pelo zagueiro Neris e o volante Filipe Machado, que pertencem ao clube mineiro e devem ser confirmados em breve pelos baianos.

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira (24), quando enfrenta o Flamengo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

REFORÇO RUBRO-NEGRO! ?????????? O atacante Carlos Eduardo, de 27 anos, é o novo reforço do Leão para a temporada de 2024 com contrato até o fim do ano. Que seja um ano de VITÓRIA! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/s41qtKQyHb — EC Vitória (@ECVitoria) July 23, 2024

