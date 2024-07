Lucas Villela, do Pyunik, analisa confrontos pela Conference League

-atacante do atual campeão da liga da Armênia afirma que serão dois jogos contra o FC Struga, da Macedônia do Norte, serão complicados - (crédito: Foto: Divulgação / Pyunik Yerevan)

A temporada 2024–2025 do futebol europeu começou e já tem brasileiro em campo. O meia-atacante Lucas Villela, do Pyunik, da Armênia, falou sobre os jogos contra o FC Struga, da Macedônia do Norte, pela UEFA Conference League.

O primeiro jogo entre as equipes será nesta quarta-feira (24), no Estádio Biljanini Izvori, na Macedônia. Já a volta está agendada para 30 de julho, no Republican Stadium, na capital da Armênia.

“Com toda certeza, serão dois jogos complicados. Sabemos da importância que terá essa primeira partida na Macedônia. Esperamos buscar um bom resultado para, assim, decidir frente à nossa torcida”, disse Villela.

Lucas detalha como o Pyunik chegará para o duelo continental

O jogador de 30 anos atuou no futebol brasileiro por RB Brasil, Inter de Limeira, Uberaba, Social de MG e Valeriodoce. Assim, Lucas finaliza falando sobre a preparação para o confronto continental.

“Estamos trabalhando fortes e muito focados para essas duas decisões. Sabemos da força do nosso elenco e faremos o possível para refletir isso em campo, buscando um bom resultado”, finalizou Lucas Villela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.