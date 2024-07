Manchester City perde para o Celtic, em amistoso de pré-temporada

contou apenas com Haaland, Grealish e o goleiro Ederson entre suas principais estrelas e assim foi superado por 4 a 3, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: PETER ZAY/AFP via Getty Images))

O Manchester City foi derrotado pelo Celtic, da Escócia, pelo placar de 4 a 3, em amistoso nesta terça-feira (23). Porém, o time de Guardiola contou apenas com Haaland e Grealish entre os titulares, além de Ederson, que entrou no segundo tempo. O duelo ocorreu nos Estados Unidos.

Todavia, o alemão Nicolas Kühn inaugurou o marcador para o Celtic. Na sequência, o norueguês Oscar Bobb empatou para o City. Mas Kühn fez o seu segundo no jogo, e o japonês Furuhashi ampliou para o time escocês ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Manchester City chegou ao empate. O jovem argentino ex-Vélez Perrone fez o segundo, e Haaland, de cabeça, marcou o terceiro do atual tetracampeão da Inglaterra. No entanto, o hondurenho Luis Palma garantiu a vitória do Celtic: 4 a 3.

Manchester City não contou com suas principais estrelas que seguem de férias após competições por seleções

Guardiola, aliás, não teve os atletas que atuaram na Copa América e na Eurocopa, então mesclou o time com jovens jogadores da base do City. O time segue nos Estados Unidos fazendo sua pré-temporada.

