Internacional só empata com Rosario Central e dá adeus à Sul-Americana

rado luta até o fim, mas só empata com a equipe argentina por 1 a 1, no Beira-Rio, e não avança às oitavas da competição - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional lutou, mas deu adeus à Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Colorado só empatou com o Rosario Central por 1 a 1, no Beira-Rio, pelo jogo de volta dos playoffs da competição. A equipe colorada precisava da vitória por dois gols de diferença, mas faltou mais capricho e organização. Sández abriu o placar o primeiro tempo, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual no início da etapa final. Os gaúchos pressionaram até o fim, porém não superaram o ferrolho argentino.

Com o resultado, o Rosario Central vai enfrentar justamente o Fortaleza pelas oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol ainda definirá as datas e horários das partidas. Do outro lado, o Internacional agora enfrenta o Bahia, às 20h, no sábado, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Desorganização

Atrás do placar, o Internacional foi ao duelo para propor o jogo. Foi o que aconteceu. A equipe teve mais a posse de bola no setor ofensivo, mas faltou mais agressividade e objetividade. Ou errava no último passe ou pecava nas finalizações. A melhor aconteceu em bicicleta de Borré e em cabeçada de Valencia. O Rosario, como já esperado, se fechou e saiu nos contra-ataques. Em um deles, o time argentino contou com a sorte e Sández estufou as redes de Rochet após confusão na área. Depois disso, o Colorado tentou acelerar o jogo, mas pareceu mais desespero do que tática. Para piorar, nos acréscimos, Rochet deixou a bola ir para a linha de fundo após cruzamento, mas Mallo salvou e Ruben quase ampliou. O time saiu para o intervalo sob vaias dos torcedores.

Lutou, mas faltou capricho

Na volta da segunda etapa, o Internacional entrou com mudanças e chegou com mais intensidade no ataque. Logo aos quatro minutos, Wesley cruzou para área, Enner Valencia escorou e Alan Patrick só empurou para rede para tremer o Beira-Rio. Com apoio da torcida, inclusive, o Colorado foi ao ataque, porém teve dificuldades para passar do ferrolho argentino. Depois do gol, o time teve o controle da partida, mas faltou agressividade para tentar virar a partida. Do outro lado, o Rosario Central buscou os contra-ataques e no fim conseguiu encaixar alguns pelo cansaço do Colorado.

Confusão no fim

No fim, o Internacional reclamou de pênalti em Borré, mas árbitro deixou o lance seguir e terminou a partida. Os jogadores formaram um “bolo” e discutiram no campo. Mas os ânimos se acalmaram após apito final e decepção colorada.

INTERNACIONAL 1 X 1 ROSARIO CENTRAL

Playoffs (repescagem) da Sul-Americana – Jogo de volta

Data e horário: 23/7/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegte (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê (Bernabei, intervalo); Rômulo (Bruno Gomes, intervalo), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho, 34’/2°T), Wesley (Gustavo Prado, 27’/2°T) e Alan Patrick (Lucas Alario, 43’/2°T); Enner Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel, Facundo Mallo, Quintana e Sández; Ibarra (Ortiz, 35’/2°T), Mauro Martínez, Jonatan Gomez (Alan Rodríguez, 35’/2°T); Enzo Copetti (Módica, 42’/2°T), Marco Ruben (Malcorra, 26’/2°T) e Campaz (Giaconne, 43’/2°T). Técnico: Miguel Ángel Russo

Gols: Sández, 19’/1°t (0-1); Alan Patrick, 4’/2°T (1-1);

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Andrés Nievas (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartão amarelo: Rochet, Alario (INT), Campaz (ROS)

Cartão vermelho:

