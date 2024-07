Pedro, do Flamengo, está próximo de atingir marca: veja números

ante do rubro-negro precisa marcar mais 10 gols e assim entrará no top de maiores artilheiros da história do clube carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O atacante Pedro vive outro grande momento pelo Flamengo. Assim, o artilheiro do Brasileirão 2024, com nove gols, pode atingir outra grande marca pelo clube carioca e entrar no top 10 de maiores goleadores do rubro-negro.

Desse modo, para o atual camisa 9 atingir o feito, precisa marcar mais 10 vezes até o final da temporada. Pedro soma 134 gols pelo Flamengo e pode igualar índio, 10º colocado entre os maiores goleadores da história rubro-negra.

Contudo, Pedro também soma aglomerados particularmente na temporada. Ele está a seis gols de igualar sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Em 2023, ele fez 35 gols em 61 partidas (0,57 por jogo). E, ao marcar contra o Criciúma, se tornou o 12º colocado entre os maiores goleadores de todos os tempos do clube.

Pedro pode fazer até 25 anos até o final de 2024

Todavia, Pedro e o Flamengo, além do Campeonato Brasileiro, seguem vivos na Libertadores da América e também na Copa do Brasil, competições no qual o time está na fase de oitavas de final. Ao menos, o atacante ainda pode fazer 20 a 25 jogos até o final de 2024.

Veja os maiores artilheiros da história do Flamengo

1 Zico (1971-1990) – 508 gols

2 Dida (1954-1963) – 253 gols

3 Henrique Frade (1954-1963) – 214 gols

4 Pirillo (1941-1947) – 209 gols

5 Romário (1995-1999) – 204 gols

6 Gabigol (2019-2024) – 157 gols

7 Jarbas (1933-1946) – 152 gols

8 Bebeto (1983-1996) – 150 gols

9 Leônidas da Silva (1936-1941) – 148 gols

10 Índio (1949-1957) – 144 gols

