Roger lamenta eliminação do Inter e entende irritação da torcida

O Internacional está eliminado da Copa Sul-Americana após empate com o Rosario Central, no Beira-Rio. Após o duelo, o técnico Roger Machado, que estreou no comando colorado no estádio, lamentou o resultado e quer mudar ambiente no clube para os próximos jogos.

“É doloroso pra todo mundo. Pra um comandante que chega, em um momento de turbulência, uma eliminação nunca é boa. O Beira-Rio nos proporcionou uma excelente atmosfera e eu agradeço ao torcedor que veio. Busquei colocar em campo os melhores jogadores que estavam aptos. Não foi o suficiente. Fizemos o que estava ao nosso alcance dentro do momento que vivemos. Temos que trabalhar. Nossa vida é feita de vitórias e insucesso”, disse Roger, antes de acrescentar:

“Vitórias geram confiança, ambiente positivo e otimismo. As derrotas geram tudo ao contrário. Eu sou um cara da ciência. Pra mim, tudo está ligado. Hoje a gente conseguiu levar motivação pra dentro do campo pelo ambiente da torcida”, acrescentou.

Roger disse que entende o descontentamento dos colorados. Após fim do jogo, torcedores do Inter tentaram invadir o gramado do Beira-Rio e cobraram postura dos jogadores.

“Toda carga que a gente recebe, buscamos assimilar e olhar pra frente. A frustração do torcedor é entendível. São muitos anos sem conquistas. Vai desgastando. Só a vitória vai mudar isso”, pediu já mirando para o futuro.

Roger, aliás, saiu em defesa do elenco e garantiu que os jogadores estão interessados. “Todos tem interesse de fazer o Inter vencer. Isso precisa ficar claro”, explicou.

Roger foca no Brasileiro

O Inter agora volta a jogar no fim de semana, contra o Bahia, no sábado, pelo Brasileirão, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A equipe de Roger Machado, inclusive, só tem a competição até o fim da temporada.

