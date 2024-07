Neymar dá presente de R$ 2,5 mil a Bruna Biancardi em reconciliação

dor do Al-Hilal e influenciadora retomaram o relacionamento no início do mês em meio ao nascimento de Helena - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Após a reconciliação com Neymar, Bruna Biancardi passou a circular com um anel na mão direita. O objeto foi um presente do próprio jogador para simbolizar a retomada da relação com a influenciadora, segundo fontes ligadas ao casal.

Bruna Biancardi com Mavie no colo: anel na mão direita da influenciadora – Foto: Reprodução/Instagram

O item é da grife italiana Prada e custa R$ 2,5 mil, segundo o Extra. Sua estrutura possui metal esmaltado com ouro amarelo, com o nome da marca em destaque dentro do tom preto. A peça é mais simples se comparada a aliança de noivado em ouro branco e com brilhantes que a influenciadora utilizava antes de descobrir a traição de Neymar. O item, porém, foi levado por bandidos que assaltaram a casa dos pais de Biancardi no início do ano, em São Paulo.

O presente atual passou a acompanhar Bruna após o batizado de Mavie. O período coincidiu também com o aumento dos rumores de que Neymar era pai de Helena, filha de Amanda Kimberlly com o jogador e fruto do caso extraconjugal entre eles.

Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Mesmo após o camisa 10 ter assumido nas redes sociais a paternidade recentemente de sua nova filha, Biancardi segue ao lado de Neymar. Na última terça-feira (23), inclusive, a influenciadora e o jogador compartilharam no story uma foto ao lado de Mavie, filha do casal.

Os detalhes do anel dado por Neymar a Biancardi – Foto: Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021, entre idas e vindas. No entanto, o jogador viu seu nome envolvido em diferentes casos de traição ao longo do relacionamento. Ainda assim teve suas ações perdoadas pela influenciadora. Atualmente, o casal passa por um período de reconciliação, uma vez que oficializou o retorno no início do mês de julho. Eles são os pais de Mavie, de 9 meses.

