Após eliminação na Sula, Internacional corre risco de perder Alan Patrick

deixou o gramado, antes do fim do jogo entre Colorado e Rosário Central, com a suspeita de lesão no ligamento do joelho direito - (crédito: ricardo duarte)

O Internacional deu adeus à disputa da Sul-Americana depois de empate com o Rosário Central por 1 a 1, no Beira-Rio, na última terça-feira (23). Assim, na sequência da temporada, o Colorado terá somente a disputa do Campeonato Brasileiro. Para piorar, a equipe corre o risco de ter um desfalque importante para o restante do ano. Afinal, o meio-campista Alan Patrick deixou o gramado antes do fim do duelo.

Segundo informações do jornalista Lucas Collar, a suspeita é de rompimento no ligamento colateral do joelho direito. Deste modo, ele passará por exames de imagens, nesta quarta-feira (24), para constatar a gravidade da lesão. O camisa 10 do Inter frisou o abatimento no vestiário depois da eliminação nos play-offs da Sul-Americana. Em seguida, pontuou que apenas o foco no trabalho e na Série A é que vão solucionar este cenário.

“É difícil encontrar resposta e, assim como o torcedor está frustrado, dentro do vestiário também fica um clima de velório e é difícil. Eu não vejo outra solução a não ser trabalhar ainda mais porque não está sendo suficiente o que temos tentado fazer. Vamos ter que encontrar soluções junto do nosso treinador para que a gente possa produzir mais e voltar a vencer”, indicou Alan Patrick.

“Eliminações que deixam feridas”

Posteriormente, o meio-campista ressaltou que as quedas precoces na Sul-Americana e na terceira fase da Copa do Brasil causam traumas. Contudo, a maratona de jogos no calendário brasileiro não permite tempo para lamentar. Ou seja, o time vai precisar dar uma resposta rápida.

“Eliminações que deixam feridas no nosso grupo e a nossa vida, assim como foram as palavras do Roger (Machado) no vestiário, ela requer a gente recomeçar o mais rápido possível porque daqui a três, quatro dias já tem jogo novamente. Temos que encontrar soluções de virar a chave, é claro que conversar para acertar o que tem para melhorar, e a gente sabe que tem, se cobrar. Temos conversado bastante isso, tentado através das cobranças a gente procurar não pecar porque ultimamente tem custado muito caro um erro nosso”, confessou o camisa 10.

Pressão e cobranças da torcida do Inter

Depois disso, ele deu razão aos torcedores pelo desempenho longe da expectativa. Especialmente pelo alto investimento feito na temporada. Com isso, a pressão sobre o elenco aumenta pelo longo período sem títulos.

“A gente vem de uma sequência de eliminações há alguns anos, entendemos o momento do clube e estamos tentando buscar esse título tão sonhado pelo torcedor, um jejum muito grande e nós, hoje, os atletas que estão aqui no momento são os responsáveis, assim como passaram outros em alguns anos atrás e, hoje, somos os responsáveis por tentar buscar esse título, é o desejo de todos que trabalham aqui dentro, de todo torcedor colorado. Chega uma hora que eu entendo que a paciência do torcedor chega num limite e não vejo outro caminho a não ser recomeçar, trabalhar mais, buscar soluções”, explicou Alan Patrick.

“Agora, no meio desse momento turbulento, vamos ter que ser fortes, resilientes, assumir a nossa responsabilidade. Quando se representa uma instituição dessa grandeza, todos os atletas têm que ter consciência da responsabilidade que é, a cobrança vai existir e esse é o momento de ter resiliência para buscar soluções e voltar a dar alegria ao torcedor. Agora é se unir cada vez mais para tentarmos reverter esse momento”, concluiu o camisa 10.

Próximo compromisso do Internacional

Com a eliminação nos play-offs da Sul-Americana, o Colorado foca apenas no Campeonato Brasileiro. Mesmo com somente duas partidas no comando da equipe, o técnico Roger Machado sofre pressão para implementar suas ideias. Além de retirar o Internacional deste cenário turbulento na temporada. Seu compromisso seguinte será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20h (de Brasília), no próximo sábado (28), pela 20ª rodada da Série A. Atualmente, o Internacional ocupa a 13ª posição, com 19 pontos, mas com quatro jogos a menos do torneio.

