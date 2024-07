Olimpíadas de Paris: integrante do time de futebol do Canadá é preso

A técnica do Canadá também se manifestou logo após e pediu desculpas pelo ocorrido. Da mesma forma, ela anunciou sua decisão de ficar de fora da estreia de sua equipe contra a Nova Zelândia.

“Em nome de toda a nossa equipe, eu, antes de tudo, quero me desculpar com os jogadores e a equipe de futebol da Nova Zelândia e com os jogadores do Team Canada. Isso não representa os valores que nossa equipe defende. Sou o responsável final pela conduta em nosso programa. Assim, para enfatizar o comprometimento da nossa equipe com a integridade, decidi me retirar voluntariamente da função de treinador da partida na quinta-feira. No espírito de responsabilidade, faço isso com os interesses de ambas as equipes em mente e para garantir que todos sintam que o espírito esportivo deste jogo é mantido.”, disse Bev Priestman em comunicado oficial.

Confronto de estreia entre as seleções nos Jogos Olímpicos