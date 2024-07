Flamengo defende invencibilidade de quase dez anos contra Vitória no Barradão

o-Negros se reencontram nesta quarta-feira, dia 24 de julho, às 20h, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 20h, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O duelo marca o retorno do Rubro-Negro carioca ao Barradão, em Salvador, após mais de seis anos e traz boas lembranças ao torcedor. Isso porque o Mais Querido não sabe o que é perder no estádio há mais de dez anos – desde 2013.

O último confronto entre os rubro-negros no Barradão ocorreu em abril de 2018, também pelo Campeonato Brasileiro. À época, o Flamengo era comandado por Maurício Barbieri e empatou em 2 a 2 com o Vitória, com gols de Rever e Lucas Paquetá. As equipes ainda se enfrentaram mais uma vez naquela temporada, no dia 23 de agosto, no Maracanã, e terminou com vitória carioca por 1 a 0.

INVENCIBILIDADE DO FLAMENGO NO BARRADÃO

O Flamengo era comandado por Jayme de Almeida na última derrota para o Vitória no Barradão, em dezembro de 2013. O zagueiro Wallace e o atacante Hernane até tentaram evitar o revés, mas o Rubro-Negro carioca acabou derrotado por 4 a 2, em partida válida pelo Brasileirão.

Escalação do Flamengo: Paulo Victor; Digão, Samir, Wallace, João Paulo, Amaral, Luiz Antônio, Adryan (Val), Gabriel (Nixon), Bruninho (Rafinha) e Hernane.

De lá para cá, os rubro-negros se enfrentaram em outras quatro oportunidades no estádio baiano pelo Campeonato Brasileiro. Foram três vitórias do Flamengo, todas por 2 a 1, e o empate em 2 a 2 mencionado acima.

Nesse período de quase 11 anos, porém, Flamengo e Vitória se enfrentaram nove vezes ao todo. O Rubro-Negro carioca venceu seis jogos, enquanto o Leão da Barra saiu vitorioso em outras duas oportunidades – mesma quantidade de empates entre os dois.

RETROSPECTO ENTRE FLAMENGO E VITÓRIA

O primeiro duelo entre Flamengo e Vitória ocorreu no dia 06 de novembro de 1932, na Bahia, e ostenta o título de segunda maior goleada do confronto: 7 a 2 para os cariocas. Perde apenas para vitória do Mais Querido por 8 a 2 no Torneio Quadrangular Régis Pacheco, em 1953.

Flamengo e Vitória se enfrentaram em 63 oportunidades ao todo, com 38 vitórias dos cariocas, 15 empates e dez triunfos dos baianos. O Rubro-Negro do Rio de Janeiro marcou 125 gols e sofreu 65 em toda história do confronto. Do total de jogos, 16 foram disputados no Barradão, palco da partida desta quarta-feira (24). Por lá, o Mengo ganhou oito vezes e perdeu quatro.

