Corinthians reformula meio campo e dá respiro para Raniele

Um dos setores que preocupava durante todo o ano de 2024, o meio de campo do Corinthians passou por uma forte reformulação e aumentou as opções para o técnico Ramón Díaz. Situação diferente dos últimos meses, quando o volante Raniele aparentava ser o único jogador para o setor.

Raniele foi titular nos 36 primeiros jogos do Corinthians na temporada, mas ficou fora de um embate pela primeira vez no duelo contra o Bahia, pela 18° rodada do Brasileirão, por conta de suspensão. Anteriormente, a ausência do volante seria um pesadelo no Timão, que tinha grande lacuna no setor.

Com a lesão de Maycon e as saídas de Paulinho e Gabriel Moscardo, o cenário sobrecarregou Raniele, que não podia ser preservado em nenhuma partida. Contudo, a situação mudou.

A contratação de Alex Santana e a iminente chegada de Charles já fazem com que Ramon Díaz ganhe novas opções. Além disso, o jovem Ryan, que estava em processo de saída do clube, ganhou uma nova chance com o treinador argentino e vem recebendo minutos nas últimas partidas. Titular no começo do ano, Bidon perdeu espaço, mas não deixa também de ser uma opção.

Para a partida contra o Grêmio, Ramón Díaz não terá Charles, nem Alex Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Raniele será titular e deve ter a companhia de Ryan, que deve ser mantido na equipe. Bidon deve iniciar como opção no banco de reservas. Porém, é possível ver que o meio de campo do Corinthians vive um novo momento na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.