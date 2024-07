Flamengo: Landim é criticado por russos após entrevista sobre ‘novela’ Claudinho

idente do clube carioca participou de um papo em um podcast onde abordou a negociação com o Zenit pelo jogador - (crédito: Foto: Reprodução / Charla Podcast)

A entrevista dado por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao Charla Podcast repercutiu entre torcedores do Zenit, da Rússia. Na conversa, o mandatário rubro-negro falou sobre a busca por Claudinho, jogador do clube russo. No entanto, uma das falas acabou não sendo bem recebida no país europeu.

O portal Bobsoccer repercutiu o conteúdo na Rússia. O trecho que gerou a irritação entre os estrangeiros foi “acreditamos no bom senso, mesmo sendo russos”. Nos comentários da matéria, os russos não esconderam a insatisfação.

“Quero dizer, mesmo sendo russos? Que tipo de infração por nacionalidade, esse cara não é maluco?”, questionada um dos comentários.

“Se ele realmente disse isso – e não é difícil conseguir a entrevista original – basta parar de se comunicar com o clube do Flamengo”, decretou outro. No trecho completo do recorte que viralizou, Landim explica o desejo por Claudinho e as dificuldades encontradas.

“Não escondemos que já nos comunicamos com o Claudinho há muito tempo, ele é uma espécie de objeto de desejo para nós. Ele é um ídolo lá; há vários anos foi considerado o melhor jogador da Rússia. Atuar em competições internacionais também é um desejo do jogador. Lá ele não pode disputar o campeonato europeu. Também usamos esse desejo potencial de que ele retorne. Acho que ele está infeliz. No fundo, acreditamos no bom senso, mesmo sendo russos”, disse na entrevista.

Negociação entre Flamengo e Claudinho

Desejo antigo do Flamengo, Claudinho voltou à pauta nesta janela. O clube rubro-negro ofereceu inicialmente cerca de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões na atual cotação) mais outros dois milhões em bônus por metas atingidas (R$ 11 milhões). Todavia, o Zenit aumentou a pedida pelo atleta, conforme informou o Bobsoccer.

Embora encontre dificuldade, o clube carioca manteve a proposta por Claudinho e aguarda um possível acerto entre o jogador e o clube russo com o intuito de finalizar a negociação.