Ex-affair começa a seguir mãe de Neymar nas redes sociais

A publicação de Nadine Gonçalves com a neta caçula, Helena, aproximou ainda mais a família de Neymar com Amanda Kimberlly. Isso porque a mãe da terceira filha do jogador passou a seguir a progenitora do astro do Al-Hilal nas redes sociais nesta quarta-feira.

Kimberlly mantém relações próximas com Rafaella, irmã de Neymar, que, inclusive, aceitou o convite para ser madrinha de Helena. No entanto, a influenciadora não tinha contato com outros membros da família nas redes sociais. Cabe pontuar que, apesar do follow, Nadine Gonçalves ainda não segue o antigo affair do jogador.

NADINE GONÇALVES POSTA FOTO COM HELENA

Na última segunda-feira (22), Nadine Gonçalves compartilhou suas primeiras fotos com a neta caçula. A publicação repercutiu bastante nas redes sociais, não só pela fofura da bebê, mas principalmente pela legenda escolhida pela mãe do astro – exatamente igual a do post do nascimento de Mavie.

“Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu Nadine.

NEYMAR SE DECLARA À HELENA

Na semana passada, Neymar apareceu nas redes sociais para publicar o rosto da terceira filha. O astro do Al-Hilal compartilhou um carrossel de fotos de Helena, inclusive com o primogênito, Davi, ao lado da irmã mais nova.

Apesar de só ter compartilhado sobre a filha há quatro dias, Neymar esteve presente na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para o nascimento de Helena. O jogador estava acompanhado da irmã, Rafaella, e da mãe, Nadine.

