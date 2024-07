Estreia da seleção de Israel nas Olimpíadas terá policiamento reforçado

French CRS riot police stand guard near the Parc des Princes ahead of the men's group C football match between Uzbekistan and Spain, during the Paris 2024 Olympic Games in Paris on July 24, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Os confrontos recorrentes entre Israel e Hamas vai causar interferência na organização das Olimpíadas. Afinal, a estreia da seleção israelense masculina de futebol no torneio vai contar com esquema de segurança especial. O duelo será contra Mali e vai ocorrer, nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Assim, haverá a mobilização de mil agentes no estádio e arredores.

O ministro do interior francês, Gérald Darmanin, assegurou que o entorno do estádio contará com um perímetro antiterrorista. Dessa forma, houve o estabelecimento de um protocolo para garantir a proteção da delegação israelense durante as Olimpíadas. Segundo o jornal inglês ‘The Telegraph’, as autoridades de segurança interna de Israel, os Shin Bet, ficam responsáveis pelo monitoramento da segurança dos 88 atletas.

“As forças de segurança francesas esperam ações de alteração da ordem ao redor do estádio, podendo acontecer manifestações nas arquibancadas com apitos ou com bandeiras, por exemplo, durante a execução do hino israelense”, declarou uma fonte próxima aos agentes de segurança francesa em contato com a agência de notícias AFP.

Planejamento de segurança da organização das Olimpíadas

A expectativa da organização dos Jogos Olímpicos é de que o embate entre Israel e Mali receba um público de 48 mil pessoas. Na competição, diferentemente do que ocorre normalmente em um jogo de futebol, não haverá separação das torcidas nas arquibancadas. Aliás, o presidente de Israel, Isaac Herzog, também marcará presença no Parque dos Príncipes.

Por isso, pela presença de autoridades, haverá um esquema especial de segurança para protegê-lo. Desse modo, integrantes de elite da polícia francesa (Raid) e da Gendarmania (Gign) vão auxiliar em parte do processo de defesa dos israelenses.

O receio com a segurança dos atletas israelenses ocorre pelas tensões em todo mundo provocadas pelos conflitos que ocorrem há 10 meses – os embates bélicos tem os combatentes Israel e o Hamas pelo domínio da Faixa de Gaza. O Hamas corresponde a um grupo islâmico palestino, que atualmente controla Gaza.

Israel e Mali compõem o Grupo D no futebol masculino na Olimpíada. Os demais integrantes são Paraguai e Japão, próximos adversários da equipe israelense, respectivamente. Somente os dois times com as melhores campanhas de cada grupo avançam para as quartas de final.

