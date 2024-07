Militão prepara festa de aniversário para Cecília após ‘perder’ comemoração em Fortaleza

eiro do Real Madrid está de férias no Brasil e compartilhou registros ao lado da filha e da esposa, Tainá Castro, a caminho de São Paulo - (crédito: Foto: Instagram @edermilitao)

Se o primeiro ano de Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima, contou com reconciliação dos pais, o segundo aniversário seguiu por caminhos distintos. Após celebrar a data com a mãe, em uma festa no Beach Park, em Fortaleza, a bebê agora receberá outro evento promovido pelo pai.

Éder Militão decidiu aproveitar as férias no Brasil para promover mais uma festa de aniversário para Cecília. Nesta quarta-feira (24), inclusive, o zagueiro compartilhou um registro ao lado da filha e da esposa, Tainá Castro, a caminho de São Paulo em um jatinho. A avó da criança, Ana Maria Militão, também estava presente na foto.

Cecília nasceu na Espanha, no dia 10 de julho de 2022, mas desembarcou no Brasil com meses de vida. Isso porque Éder Militão e Karoline Lima já estavam separados à época do nascimento devido às polêmicas de traição e ‘abandono’.

Comemoração com Karoline Lima

A influencer Karoline Lima escolheu o Beach Park, em Fortaleza, para celebrar o aniversário de dois anos de Cecília. A festa ocorreu na semana do dia 10 de julho e contou com muita animação e alegria, mas sem a presença de Militão. O zagueiro não pôde comparecer devido aos compromissos profissionais, visto que estava à disposição da Seleção na Copa América 2024.

Apesar da ausência do pai, a festa contou com a presença de amigos e familiares de Karoline Lima – exceto por Léo Pereira, seu namorado, que estava em compromissos com Flamengo. A influencer chegou a compartilhar alguns registros do evento à época, mas preferiu evitar as redes sociais para poder curtir melhor com a filha.

Festa de um ano: Militão e Karoline ’em paz’

Em julho de 2023, o relacionamento entre os pais de Cecília era completamente incompatível ao atual. À época, inclusive, havia rumores sobre uma possível reconciliação entre Éder e Karoline – separados desde a gravidez da influenciadora. O ex-casal chegou a usar looks combinados para celebrar o aniversário da bebê, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, junto aos familiares.

Neste ano, porém, os dois travam uma batalha judicial pela guarda unilateral de Cecília. Uma série de desentendimentos e acusações levaram Éder Militão a pedir na Justiça que a bebê se mude para Madrid, na Espanha, para viver com ele e Tainá Castro, sua esposa.

“Queria falar para vocês que já vi tudo o que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver”, disse Karoline após a ação de Militão.

A advogada de Karoline, Gabriella Garcia, também se manifestou publicamente sobre o pedido de Militão. Segundo a responsável pela assessoria jurídica da influencer, “para que haja alteração na guarda para unilateral, é necessário que a parte contrária comprove graves prejuízos psicológicos à criança”. E garantiu que não se enquadra no caso de Karol.

