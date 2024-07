Cristiano Ronaldo se aventura em novo esporte

O astro português Cristiano Ronaldo segue sua rotina de exercícios em meio às férias. Após exibir um treino com Georgina Rodríguez dentro de uma sauna, o jogador do Al-Ittihad postou um registro praticando padel.

Na foto, CR7 aparece se hidratando e com a roupa enxarcada de suor, aparentemente após uma partida. Outro detalhe da foto é um boné do Sporting, clube de Portugal onde Cristiano deu os primeiros passos na carreira.

A rotina do português vem chamando atenção nas redes sociais, principalmente pela manutenção da boa forma. Em fotos publicadas recentemente, tanto por ele quanto por sua esposa, é possível observar que Cristiano mantém o físico quase no mesmo nível que de sua última partida, no dia 5 de julho, com Portugal na Eurocopa.

A expectativa é que astro ainda desfrute de mais alguns dias de férias antes do retorno ao Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo no padel: o que é?

O padel é um jogo de raquete que se joga em duplas e cujo principal objetivo é passar a bola para o adversário. O esporte possui traços com o tênis e o squash. A raquete não tem corda, é de fibra de vidro, carbono e EVA. A quadra é fechada, com vidro atrás e grades nas laterais, piso de grama sintética, e possui 20 metros de comprimento e 10 de largura. As paredes ao redor da quadra recolocam a bola no jogo, o que acirra a disputa.

O objetivo do pádel é vencer os três sets em disputada. Cada set engloba seis jogos que possuem o mesmo formato do tênis neste sentido (15/30/40/Game). A ponto ocorre ponto quando a bola sai de campo ou quica mais de duas vezes.

