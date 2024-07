Ex-clube de Artur Jorge, Braga pode atravessar o Botafogo por lateral grego

Ex-clube do técnico Artur Jorge, o Sporting Braga também se colocou na disputa pelo lateral-direito Vagiannidis. A informação é da TV “Sportitalia”, da Itália. Segundo a publicação, os portugueses já formalizaram uma proposta ao Panathinaikos, da Grécia, clube do alvo do Botafogo.

O Braga oferece 1,2 milhão de euros (R$ 7,3 milhões) como prêmio pela assinatura do contrato e mais salários de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) por temporada. O vínculo com os minhotos seria de quatro anos.

O Botafogo, por sua vez, colocou 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) na mesa de Vagiannidis, que acenou positivamente ao Glorioso e até planejou a data para a viagem ao Rio de Janeiro. Ele também gostou de saber que o Alvinegro faz parte de uma rede internacional de clubes, a Eagle Holding, do empresário norte-americano John Textor.

O clube carioca e o defensor, no entanto, ainda precisam negociar a liberação do atleta. O Glorioso, em conversas com o Panathinaikos, argumenta que o lateral-direito pode sair de graça, na metade 2025, se continuar no clube europeu. O período corresponde, então, ao fim do vínculo da fera com os gregos.

Nesta janela internacional de transferências, o Botafogo já anunciou três reforços. A saber: o volante Allan, ex-Napoli (ITA) e Vasco, o meia Almada, campeão do mundo pela Argentina, e o centroavante Igor Jesus. Martins, ex-Fluminense, tem sua compra encaminhada pelo Mais Tradicional.

