Torcida francesa vaia hino da Argentina em sua estreia na Olimpíada

A torcida francesa vaiou o hino da Argentina antes da estreia da seleção masculina na Olimpíada. Tal atitude ocorreu, nesta quarta-feira (24), antes do empate por 2 a 2 entre o time albiceleste e Marrocos, no estádio Geoffroy-Guichard, na cidade de Saint-Éttiene. Assim, o gesto dos anfitriões antes do primeiro jogo pelo Grupo B representa uma resposta dos franceses após os cânticos preconceituosos que os hermanos entoaram nos Estados Unidos, na semana passada. Exatamente após a seleção albiceleste conquistar a Copa América nos Estados Unidos.

“Olha, corre a bola, eles jogam pela França mas são todos de Angola, seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês. Que bom que eles vão correr, são comedores de ‘trav*****s’ como o maldito Mbappé”, cantaram os jogadores da Argentina no vídeo.

Apenas três jogadores estiveram presentes em ambas as ocasiões na Copa América e na Olimpíada. Tratam-se do goleiro Gerónimo Rulli, do zagueiro Nicolás Otamendi e do atacante Julián Álvarez.

Entenda o caso em que jogadores da Argentina são preconceituosos

A Federação Francesa de Futebol (FFF) acionou a Fifa para pedir punição por atos homofóbicos, transfóbicos e xenofóbicos dos argentinos pela reincidência. A repercussão ocorreu após o meio-campista Enzo Fernández abrir uma live em sua conta do Instagram. Ao perceber o teor da música, ele encerra a transmissão. A entidade responsável por administrar o futebol francês utilizou a gravação como prova do crime. Posteriormente, a instituição máxima do futebol mundial comunicou que abriu investigação sobre o caso.

Hino argentino vaiado pelos franceses na estreia do futebol masculino nas Olimpíadas. Obviamente ainda um reflexo da música racista e transfóbica da seleção principal argentina sobre os jogadores da França após a conquista da Copa América.pic.twitter.com/hmkj9FGhXS — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) July 24, 2024

Tal música começou a ser entoada pela torcida da Argentina, ainda em 2022, logo após a decisão da Copa do Mundo, que foi disputada entre a França e a seleção albiceleste. Vale relembrar que no tempo normal houve um empate em 3 a 3 e os Hermanos venceram na disputa de pênaltis.

