Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, radicaliza em visual; veja fotos

Julho se tornou o mês do desapego para Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol. Após radicalizar no corte de cabelo, a jovem de 22 anos compartilhou registros do novo visual nas redes sociais e recebeu uma série de elogios dos seguidores. Ela, inclusive, incentivou que outras pessoas tenham a mesma coragem de ousar em suas mudanças.

“Desapegue. Eu gosto dessa confiança”, escreveu Dhiovanna na legenda do carrossel de fotos em seu Instagram.

Uma das marcas de Dhiovanna Barbosa era justamente o cabelo longo, na altura do peito mais ou menos. Desta vez, no entanto, a influenciadora optou por um corte bem curtinho e com franja, mas manteve o tom preto. O novo visual agradou bastante os seguidores: “Poucas sustentam! Está linda”, escreveu uma fã. “Gata de todo jeito”, disse a ex-BBB Thais Braz.

Dhiovanna passa por momento difícil

A mudança no visual veio após um momento bastante difícil na vida pessoal de Dhiovanna Barbosa. Na semana passada, a irmã de Gabigol perdeu seu cachorro, Pitter, e fez uma declaração emocionante ao companheiro.

“Saiba que eu te amei absurdamente desde o primeiro dia que ganhei você. Você foi meu primeiro sonho realizado. Me perdoa por não ter ficado ao seu lado essas últimas semanas, mas eu sei que você se despediu de alguma forma de mim porque eu te senti vivo em mim esses últimos dias. Eu recebi teus sinais de longe”, e prosseguiu:

“Foi uma honra crescer ao seu lado e nunca vou me perdoar por não ter te dado o último beijinho no fucinho que só eu conseguia dar. Você está tatuado no meu corpo e na minha alma. Sou eternamente grata por ter vivido todos esses anos com você. Dos meus 12 até meus 22. Você é a minha primeira perda na vida, nunca imaginei sentir uma dor tão grande, mas sei que agora você encontrou a sua paz”, finalizou.

Irmã vibra com retorno de Gabigol

Fã incondicional do irmão, Dhiovanna costuma compartilhar feitos de Gabigol nas redes sociais. No último sábado, por exemplo, a jovem vibrou bastante em seus stories com o gol do camisa 99 na vitória do Flamengo sobre o Criciúma, em Brasília.

Na terça-feira (23), Dhiô, como é carinhosamente chamada, também compartilhou a marca de 200 participações de Gabigol em gols do Flamengo. O atacante está no clube desde 2019 e coleciona recordes pelo Rubro-Negro.

