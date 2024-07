Dudu chega a 200 jogos no Allianz Parque e fala de expectativa por nova marca no Palmeiras

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Dudu segue alcançando marcas importantes pelo alviverde. Titular na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no último sábado (20), o meia-atacante completou 200 jogos pelo Verdão no Allianz Parque. O camisa 7 é o atleta com mais duelos pelo clube na história da arena e está cada vez mais próximo da ponta do ranking geral, que inclui o antigo Palestra Itália, que tem o ex-goleiro Marcos como líder, com 212 atuações.

O camisa 7 também isolou-se como o palmeirense com mais partidas de Campeonato Brasileiro: 233, superando Emerson Leão, que possui 232.

“Primeiro de tudo, o mais importante foi a nossa grande vitória, contra uma equipe muito bem treinada. Todo mundo está de parabéns e temos que seguir assim para irmos em busca dos nossos objetivos na temporada”, afirmou.

”Tive a oportunidade de voltar a atuar como titular depois de muito tempo e, aos poucos, com a minutagem, vou recuperando o ritmo de jogo e a confiança. Poder chegar à marca de 200 partidas no Allianz Parque é algo que me enche de orgulho. Já vivi muitos momentos especiais aqui e continuarei me esforçando ao máximo para dar mais alegrias ao nosso torcedor. Nada do que eu já vivi no Palmeiras seria possível sem a ajuda de todos os companheiros que já passaram e que estão aqui, além de todas as comissões técnicas, departamento médico, diretoras e funcionários do CT. Além, é claro, da nossa torcida. Todo mundo é muito importante para que a gente possa entrar em campo e dar o nosso melhor pelo clube”, completou.

Dudu perto de outras marcas

Dudu, aliás, atingirá outra marca expressiva na próxima vez que entrar em campo, o que pode acontecer nesta quarta-feira (24), diante do Fluminense: o Guerreiro do Verdão chegará ao incrível número de 450 jogos pelo Palmeiras.

”Eu já nem sei quantas vezes eu disse que amo esse clube e sou muito grato por tudo o que o Palmeiras e a torcida me proporcionam. Eu e minha família somos palmeirenses, eu vivo o dia a dia do clube, meu filho joga pelo Palmeiras e aqui é minha casa. Já são 12 títulos e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esse número aumente ainda mais” enalteceu.

Em 449 jogos, Dudu marcou 88 gols, deu 102 assistências e comemorou 12 títulos, número que o faz ser, ao lado de Ademir da Guia, Junqueira, Mayke, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Weverton, o atleta mais vitorioso da história do clube.

Brilhante e decisivo no Allianz Parque

No Allianz Parque, inaugurado em novembro de 2014, ninguém brilhou e foi mais decisivo do que Dudu. O ‘Baixola’ estreou no local, em janeiro do ano seguinte, e, atualmente, lidera os rankings de jogador com mais partidas (200), vitórias (142) e assistências (50), além de ser o segundo maior goleador, com 40 bolas na rede, atrás apenas de Raphael Veiga, com 49.

Contando os números de toda a história da casa palestrina, o atleta persegue Marcos no número de jogos. Até aqui, está a 12 partidas de alcançar as 212 disputadas pelo arqueiro. Em triunfos, porém, o meia-atacante já é o líder absoluto, com 142 contra 135 do ex-goleiro.

Marcas incríveis pelo Campeonato Brasileiro

Além de superar Leão e de se tornar o jogador com mais atuações pelo Palmeiras em Brasileiros, Dudu também possuí inúmeros outros recordes pela competição. Inclusive, sendo o único atleta na era dos pontos corridos a vencer o Brasileirão quatro vezes por uma mesma equipe (2016, 2018, 2022 e 2023).

Dudu também é o palmeirense que mais venceu em Brasileiros. São 129 triunfos em 233 partidas. Com 53 gols marcados somente pelo torneio, o camisa 7 é o maior goleador do Palmeiras na era dos pontos corridos. Além disso, é o segundo em toda a história da competição pelo clube. Ele está atrás apenas de César Maluco, que balançou as redes 61 vezes, entre 1967 e 1974.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.