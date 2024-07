Técnico da Espanha leva taça da Eurocopa para local inusitado

O técnico Luis de la Fuente fez um tour diferente com a taça da Eurocopa, conquistada recentemente pela Espanha. O comandante da Fúria levou o troféu até um bar no bairro de Hortaleza, distrito de Madri. A presença causou alvoroço entre os presentes no local, em contraste com a surpresa pela visita inesperada.

A ação aconteceu no bar Hermanos Vilar após uma entrevista de la Fuente para o jornal espanhol marca. Enquanto recebia aplausos dos clientes, o espanhol colocou a taça em uma das mesas e se sentou para compartilhar o momento com os presentes, entre fotos e reações de incredulidade.

O técnico não se privou em desfrutar de uma caneca de cerveja no bar enquanto conversava sobre a Eurocopa e o possível campeão da Bola de Ouro. Para de la Fuente, o prêmio deve ir para Rodri ou Carvajal.

Confira o momento:

???? Un bar del barrio de Hortaleza (Madrid), para más señas el que fuera de Luis Aragonés, un día cualquiera a la hora del aperitivo y, de repente, aparece Luis de la Fuente con la Eurocopa bajo el brazo ???????????????????????? ???? Esto es lo que sucedió ???? @javiermansan pic.twitter.com/puNPoICNLo — MARCA (@marca) July 24, 2024

Carreira de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, de 63 anos, assumiu a seleção da Espanha em 2022. Em meio a desconfiança pelo currículo (seus últimos trabalhos haviam sido no sub-19 e sub-21 da própria Espanha), conseguiu recuperar a autoestima dos jogadores. No ano seguinte, conquistou a Liga das Nações em cima da Croácia nos pênaltis. E este ano, com ofensividade e objetividade, levou os espanhóis ao título da Eurocopa em cima da Inglaterra.

