Nonato valoriza torcida do Fluminense contra o Palmeiras: ‘Vai nos empurrar’

Um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências, Nonato reestreou com o pé direito com a camisa tricolor. De volta ao clube após quase dois anos, o meia participou da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá no último domingo (21/07). Agora, ele vai em busca de mais um resultado positivo diante do Palmeiras e comentou o retorno ao Maracanã.

“Jogar no Maracanã é sempre especial. Já joguei algumas vezes contra e a favor. Agora, neste retorno, reencontrar a torcida do Fluminense de fato, dentro do Maracanã, vai ser muito especial. Tenho certeza que a torcida vai nos empurrar para, se Deus quiser, mais uma vitória”, disse Nonato.

Após entrar durante o segundo tempo do confronto do último domingo, Nonato mostrou que pode ser muito importante para a sequência da temporada tricolor. O meia, aliás, embora tenha passado quase dois anos longe, já se sente em casa novamente.

“Foi muito especial aquele momento, em que a gente venceu e eu pude reestrear com essa camisa. Foi incrível, eu na hora olhei para o céu e não estava acreditando. Muito gratificante, ainda mais com a vitória para a gente começar a remontada para seguir caminhando em busca de mais vitórias. Foi um resultado muito importante e, para mim, particularmente, teve um gostinho ainda mais especial”, concluiu.

Nesta quarta-feira (24/07), às 21h30, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, em duelo válido pela 19ª rodada, para seguir sua campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe de Mano Menezes busca a segunda vitória consecutiva na competição.

