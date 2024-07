Almada, do Botafogo, é um dos destaques da Argentina em estreia

Argentina's midfielder #10 Thiago Almada outflanks Morocco's forward #09 Soufiane Rahimi in the men's group B football match between Argentina and Morocco during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne on July 24, 2024. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP) (Photo by ARNAUD FINISTRE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O meia Thiago Almada, um dos reforços do Botafogo nesta janela de transferências, fez sua primeira partida como jogador do Alvinegro, mas foi pela seleção da Argentina, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na manhã desta quarta-feira (24), na estreia do futebol na competição.

A partida válida pelo grupo B da primeira fase terminou com a vitória de Marrocos por 2 a 1. Porém, a atuação do meia Thiago Almada, de 23 anos, chamou a atenção nas redes sociais. Ele participou do primeiro gol e fez uma jogadaça no lance que seria o empate dos argentinos, mas que depois de duas horas de paralisação e revisão do VAR, o gol foi anulado. Isso aos 60 minutos do segundo tempo.

Essa foi a primeira vez que Almada entrou em campo como jogador do Botafogo e, por isso, os torcedores botafoguenses ficaram de olho na atuação do jogador. Já pelo lado argentino, o fato de ele ter usado a camisa 10 do Messi gerou polêmica. Ambas as situações repercutiram nas redes sociais.

Almada iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Giuliano Simeone. Por outro lado, no que seria o segundo, o meia passou por dois defensores do adversário e finalizou de fora da área. O goleiro espalmou, e Cristian Medina pegou a sobra. O gol foi anulado, mas a jogada não deixou de entusiasmar o torcedor carioca.

RABISCOU! ?????? Grande jogada de Thiago Almada no gol de empate da Argentina. ???????????? #BFR ???? @sportv pic.twitter.com/eZMkLU3gBV — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 24, 2024

almada vai cair como uma luva no meu time — saúde | ?? (@athirsonv) July 24, 2024

Almada finalmente mostrou serviço, joga muito. Ótimo reforço pro fogão — NeryyziN¹??? (@neryyzin7) July 24, 2024

Almada com a 10 de Messi

Já a repercussão da camisa 10 usada por Messi foi entre os argentinos. Uma parte dos torcedores comentou nas redes sociais sobre o jogador estar usando a numeração do craque, ídolo argentino e mundial. Eles acreditam que o meia ‘não merece’ usá-la.

Nunca NADIE vió jugar bien a Thiago Almada pero lo llegaron a comparar con MESSI. Dió vergüenza en la MLS y terminó en el BOTAFOGO con 23 años. Un 10 bien fracasado, acorde al fracasado de Mascherano. — Fran (@frabigol) July 24, 2024

la 10 de la selección la usó Maradona, Ortega, Riquelme, Messi, Enzo Perez, Gallardo, Kempes, y ahora la usa THIAGO ALMADA. es la mayor vergüenza de esta selección — Nico???????? (@NicoRP_1) July 24, 2024

Almada chegou no início deste mês como reforço do Alvinegro e foi defender a seleção da Argentina nas Olimpíadas, portanto, provavelmente fará sua estreia pelo time carioca quando voltar de Paris.

