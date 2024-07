Coutinho pode ser titular em jogo do Vasco contra o Grêmio

deve iniciar partida como titular, no próximo domingo, e o técnico Rafael Paiva também prepara mudanças no Cruz-Maltino - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Philippe Coutinho pode ganhar sua primeira oportunidade na equipe titular do Vasco contra o Grêmio. O técnico Rafael Paiva já prepara mudanças para o jogo do Cruz-Maltino no domingo, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Coutinho estreou diante do Atlético-MG, domingo passado, ao entrar no segundo tempo. Ele não teve grandes momentos, mas já sentiu como funciona o futebol brasileiro. Com uma semana cheia de treinos e a atuação abaixo de Praxedes, o camisa 11 é cotado no time desde o início.

A primeira passagem de Coutinho pelo Vasco da Gama teve o jogador subindo ao profissional aos 16 anos de idade, em 2009, ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Brasileiro Série B, no mesmo ano. Naquele período, Philippe Coutinho atuou em 43 jogos marcando cinco gols e duas assistências.

Além de Coutinho, o francês Payet também deve ser novidade na lista de relacionados. O meia está recuperado de um edema na coxa, ficou fora do último jogo para aprimorar a parte física e deve voltar a ficar à disposição do treinador.

No ataque, Adson ainda é dúvida para o jogo de domingo. O atacante reclamou de um desconforto na coxa antes do jogo contra o Atlético-GO, mas mesmo assim foi para Goiânia e Belo Horizonte. Os desfalques confirmados, porém, são João Victor, Paulinho e Jair, que estão no departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.