Olimpíada de Paris: Messi reage após derrota da Argentina

As confusões na partida entre Argentina e Marrocos na Olimpíada de Paris seguem repercutindo pelo mundo. Uma das manifestações veio de Lionel Messi, ídolo albiceleste e campeão mundial com sua seleção em 2022.

Em seu perfil no Instagram, o jogador do Inter Miami fez uma publicação no story logo após o jogo. Na postagem, Messi escreveu a palavra “insólito” com um fundo todo preto, além de um emoji com uma cara de surpresa. Não houve menção direta ao confronto.

Messi, que foi campeão olímpico em 2008, não faz parte do grupo argentino que disputa os Jogos na cidade luz. O jogador se recupera de uma lesão após a disputa da Copa América, vencida pela Argentina.

Confusão em Argentina x Marrocos

Tudo começou com o tempo acrescido no fim da partida pois, sem maiores detalhes (e necessidade), o árbitro Glenn Nyberg deu 15 minutos adicionais. Marrocos vencia por 2 a 1, entretanto acabou sofrendo o gol de empate justamente nos acréscimos. Logo após, torcedores marroquinos, inconformados com a situação, invadiram o gramado e jogaram objetos no campo, inclusive um artefato explosivo.

Jogadores do Marrocos comemoram o primeiro gol da seleção contra a Argentina – Foto: AFP/Via Getty Images

Jogadores, comissões técnicas e arbitragem precisaram entrar no vestiário antes do fim do jogo. Entretanto, após duas horas retornaram, já sem a presença do público. O segundo gol argentino acabou anulado após revisão pois havia impedimento na jogada. A bola voltou a rolar por mais alguns minutos, e a partida terminou com vitória do Marrocos.

