Cristiano Ronaldo curte férias em ilha particular com diárias de 12,5 mil euros e praia privativa

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez retornaram à ilha particular de Ummahat, no Mar Vermelho, para curtir as férias de verão após a Eurocopa 2024. O passeio repercutiu não só pelo luxo do local, que conta com uma praia privativa, mas principalmente pela ostentação do casal. Estimula-se que as diárias escolhidas pela família custaram cerca de 12.500 euros (R$ 76,5 mil na cotação atual).

O hiperluxuoso resort que hospedou a família se destaca pela inspiração nos tesouros naturais mais escondidos do mundo. Descreve-se, inclusive, como um local com “estilo vanguardista” e que oferece uma praia privada para desfrutar do mar com tranquilidade. Os preços das diárias variam de acordo com os quartos, mas, segundo o jornal ‘El Español’, Cristiano optou pelo cômodo de 12.500 euros por noite – para receber os cinco filhos.

The St. Regis Red Sea Resort

Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram novamente o The St. Regis Red Sea Resort para curtir as férias. Aliás, segundo a imprensa local, o lugar tem sido um dos favoritos do casal desde a mudança para Arábia Saudita. O hiperluxuoso hotel está localizado em uma área composta por 90 ilhas naturais virgens, com vulcões inativos, desertos e até 200km de costa.

A região em que o The St. Regis Red Sea Resort está localizada também é cercada por 14 hotéis de luxo. Nõa à toa, antes de encerrar as férias no resort, a família de Cristiano desfrutou de outra vila localizada à beira-mar, com piscina dentro do quarto e diárias de 4.000 euros por noite.

Localizado na ilha de Ummahat, o The St. Regis Red Sea Resort tem acesso a partir da costa da Arábia Saudita por barco ou hidroavião. O local abriga 90 vilas sobre a água e à beira-mar , cada uma com grandes dimensões e também conta com piscina privativa nos quartos. O espaço ainda oferece experiências imersivas, spa exclusivo e kids club. Cada estadia é aprimorada pelo serviço de mordomo St. Regis, juntamente com uma seleção selecionada de rituais projetados para oferecer experiências fora do comum.

Cristiano Ronaldo

O astro português ficou livre para curtir as férias após a eliminação de Portugal para França na Eurocopa, no dia 5 de julho. À época, Cristiano Ronaldo fez um forte desabafo nas redes sociais sobre a queda precoce da seleção.

“Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. E por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistamos até aqui. Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos”.

