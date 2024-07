Rivaldo destaca o retorno de Coutinho ao Vasco: ‘Ele tem personalidade’

O pentacampeão Rivaldo comentou sobre a badalada chegada de Philippe Coutinho ao Vasco. O ex-jogador, campeão da Copa em 2002, elogiou o retorno do meia ao clube que o criou, revelando sua expectativa pela nova passagem do craque no Brasil.

Embaixador da Betfair, patrocinadora máster do Vasco, Rivaldo avaliou que o meio-campista sabe da responsabilidade dele neste retorno ao seu clube de origem e ajudará a equipe a subir na tabela do Brasileirão.

“Eu espero que ele possa jogar bem aqui no Brasil, que o Vasco melhore com suas atuações, porque, é claro que é um grande jogador, mas depende do grupo e de todos para que o Vasco possa chegar numa boa colocação dentro do campeonato. Hoje eles estão em 11º, mas ele e todo o elenco que o Vasco está formando possuem futebol para subir ainda mais dentro do Brasileirão,” avaliou o penta.

LEIA MAIS: Coutinho pode ser titular em jogo do Vasco contra o Grêmio

‘Ele tem personalidade’

Coutinho fez sua reestreia no último domingo (21). O craque entrou no segundo tempo, quando a equipe já perdia a partida contra o Atlético-MG por 2 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Rivaldo vê o jogador conquistando seu espaço e, aos poucos, chamando a responsabilidade dentro de campo.

“Vejo ele sendo importante, pois ele tem personalidade para jogar e chamar a responsabilidade para ele. Ele sabe que terá uma grande responsabilidade na equipe pois estão todos apostando no Coutinho. Então acredito que ele irá se soltar. Vai jogar mais solto por estar no Brasil, em um clube que já conhece. Acredito que ele pode voltar a ser aquele Coutinho que todo mundo conhece e se destacou na Europa”, finalizou.

Coutinho; maior contratação do Vasco na temporada

A primeira passagem de Coutinho pelo Vasco da Gama teve o jogador subindo ao profissional aos 16 anos de idade, em 2009. Ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B do mesmo ano. Naquele período, o craque atuou em 43 jogos marcando cinco gols e duas assistências.

Aos 32 anos, Phillippe Coutinho é principal contratação do Vasco na temporada. Revelado na base do clube, ele retorna a São Januário após 14 anos, após vestir as cores de Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, além de disputar a Copa do Mundo de 2018 e vencer a Copa América 2019 pela Seleção Brasileira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.